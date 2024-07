Coup de projecteur sur la "Ruelle des graffitis" à l'occasion des Fêtes de Gand

L'exposition "Everything is still there" retrace, au travers de plus de 1.000 images, près de trois décennies d'art mural. Grâce au travail des photographes Ferdinand Feys et Nicolas Maeterlinck ainsi que des artistes Mister Fiksit et Klaas Van Der Linden, les curieuses et curieux pourront découvrir les œuvres recouvertes, au fil des années, sous les couches successives de peinture.

La rétrospective a ouvert ses portes jeudi et se poursuivra jusqu'à la fin des Fêtes de Gand, le 28 juillet.