Courts Mais Trash et Queer Mais Trash s'associent pour un festival de cinéma en janvier

Au programme: des projections, des séances scolaires, des soirées et des événements professionnels comme le job dating et workshop "Meet Mais Trash" pour de jeunes cinéastes, en présence d'Amplo, d'Entrak et de la Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs. Des compétitions nationales et internationales seront organisées ainsi que les "Courts Mais Trash Deluxe" consacrées à des films avec plus de budget. Des séances "Super Sex", "Queer Mais Super Sex", "Super WTF!?" et "Super Trash" seront organisées. "Born 2 Be Cheap" sera dédié au meilleur film fauché et "Female Trouble" au féminisme.

Les votes du public permettront de décerner les prix du meilleur film belge, international, fauché, étudiant belge et queer. Les gagnants se verront remettre 500 euros.