Cyberharcèlement de Magali Berdah: peines de prison requise contre tous les prévenus

"L'espace numérique n'est pas une zone de non droit": le parquet a requis mardi des peines allant de cinq mois de prison avec sursis à six mois de prison ferme, contre 13 personnes jugées à Paris pour le cyberharcèlement de Magali Berdah, l'ancienne "reine des influenceurs".

Or "le cyberharcèlement ne s'arrête pas à internet, il s'infiltre dans votre vie et dans celle de vos proches" et "peut conduire au suicide", a-t-elle ajouté, soulignant les graves répercussions psychologiques de cette affaire pour la victime, venue raconter à la barre qu'elle avait été "à deux doigts de (se) jeter par la fenêtre".

La magistrate a en outre demandé au tribunal de contraindre tous les prévenus à suivre un stage de citoyenneté.

De telles réquisitions montrent qu'"on est à un tournant dans la prise de conscience de ce qu'est le cyberharcèlement et la gravité de ses conséquences", a commenté auprès de l'AFP, lors d'une suspension d'audience, l'une des avocates de Mme Berdah, Me Rachel-Flore Pardo.