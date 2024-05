Danielle Gain, pour la 55e fois à Cannes dans l'ombre des stars

"Même si je n'ai aucun artiste à défendre, j'y vais !", confie-t-elle à l'AFP depuis un palace de la Croisette, son bureau 12 jours par an, loin de l'hôtel de ses débuts "avec douche sur le palier".

Cinquante-cinq festivals au compteur et toujours aussi épatée: à 78 ans, Danielle Gain, qui a inspiré la gouailleuse Arlette dans la série "Dix pour cent", revient sur ses 1.000 souvenirs cannois dans "La Môme cinéma" (ed. JCLattès).

"Fille de prolos de Ménilmontant" nourrie au 7e art, devenue l'une des agentes les plus influentes avec une centaine de talents sous son aile, Danielle Gain a observé la transformation du festival "qui a gagné en importance et en prestige, ce qu'il a perdu en proximité et en intimité".

Malgré tout, l'agente d'Emilie Dequenne, Andréa Ferréol, Anny Duperey ne boude jamais son plaisir: "ce n'est pas la robe de soirée qui est la star du festival, mais la paire de chaussures !", au rythme des rendez-vous incessants sur les quatre kilomètres aller-retour de la Croisette.

En 1999, Danielle Gain avait prédit la Palme d'or à "Rosetta" des frères Dardenne. Bingo. Le prix d'interprétation féminine (ex-aequo) revient cette année-là à une inconnue: Emilie Dequenne, qui joue Rosetta et dont elle deviendra l'agente.