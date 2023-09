Dans l'atelier de Françoise Pétrovitch, peintre de l'adolescence et de ses paysages intérieurs

Leurs silhouettes juvéniles en sweat à capuche, jeans, short et baskets, paupières closes ou regards distants, habitent l'atelier parisien de l'artiste Françoise Pétrovitch, qui peint en grand l'adolescence et ses paysages intérieurs.

"C'est ce moment de l'entre-deux à tenir. Il y a beaucoup de grâce et, en même temps, de gaucherie. C'est très beau", dit cette quinquagénaire aux grands yeux clairs en recevant l'AFP dans cet espace.