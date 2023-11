Dans le Lot, péril sur la chapelle "testament" d'un peintre hanté par la Shoah

Dans le dédale des corps esquissés sur les parois, Bokor a tracé un des seuls souvenirs qu'il a gardés des camps: ce moment où il tend son chapeau à son père pour le protéger du froid alors qu'ils vont bientôt être séparés et ne se reverront plus.

L'œuvre, peinte entre 1998 et 2002, se lit de droite à gauche comme l'hébreu et s'y devinent quelques scènes bibliques: Adam et Eve chassés du jardin d'Eden ou le combat de Caïn et Abel, tandis que dans la foule des silhouettes, les personnages d'abord habillés et accompagnés d'enfants, deviennent, à mesure de leur progression sur les murs - et dans le camp - de plus en plus décharnés et seuls des adultes subsistent.

C'est "un témoignage inouï", estime Raphaël Daubet, ancien maire de Floirac, de Martel et aujourd'hui sénateur (PRG) du Lot. L'élu, ami d'enfance du fils du peintre décédé en mars 2019, entend préserver cet héritage aujourd'hui menacé.

- trouver un acquéreur -

Sur la toiture de l'édifice, des lauzes ont disparu, laissant l'eau de pluie de s'infiltrer. A l'intérieur, de larges tâches brunes s'étendent sur la voute et le silence du lieu est troublé par le "ploc-ploc" des gouttes sur le sol de pierre brute.

"Il faut agir très vite", explique le sénateur. "Les travaux d’entretien seront aidés parce que la fresque est classée à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques (...) mais il faut trouver un acquéreur capable de la mettre à disposition demain de l'intérêt général".

Les héritiers de Bokor, petits neveux et nièces du peintre, ont en effet choisi de mettre la chapelle en vente. "Ce sont eux qui, au regard des ventes de tableaux réalisées depuis l’ouverture de la succession et de ce que représentait ce site, ont décidé d’en fixer le prix à 500.000 euros", précise Hugues du Pradel, l'agent immobilier en charge de la vente.

"On a eu des contacts avec la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC), avec le département du Lot, j'ai écrit à des fondations, pour la mémoire de la Shoah notamment, mais je n'ai pas réussi à trouver l'institution capable de réaliser cette acquisition", raconte M. Daubet.

"Il faut qu’on continue ce travail, j'espère que l'on trouvera une solution", dit-il.