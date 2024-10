Dans une église toulousaine, du yoga au son de l'orgue pour "être transporté"

"Déjà le yoga en lui-même, c'est quand même une pratique qui est assez spirituelle, ajoutée au lieu et à la musique, on est encore plus transporté", souligne Stéphanie Metche, pratiquante de 47 ans.

Sur les lattes usées d'un parquet plus que séculaire, les tapis multicolores répondent aux murs polychromes de l'église du Gesù, construite par les jésuites vers 1860 mais qui n'a aujourd'hui plus de pratique cultuelle.

"Avec le yoga, il y a une intériorité, ce côté spiritualité en nous et dans un lieu comme ça, effectivement, on ressent (aussi) la spiritualité du lieu", souligne Mme Basset.

"C'était très agréable et très original surtout, je me disais: +j'ai beaucoup de chance de faire ça dans une église avec un orgue et du yoga+, c'est insolite", dit-elle.

Pour autant, précise-t-elle, "il n'y a rien de religieux", plus "une énergie et un recueillement internes".

La professeure donne aux organistes qui participent des indications sur le "rythme de la séance": "C'est-à-dire qu'on va commencer on va dire tranquillement et puis en milieu de séance, il va y avoir un côté beaucoup plus dynamique et puis on revient sur une baisse d'énergie et donc une descente musicale".

"Voilà, après ils ont carte blanche", dit-elle.

Le "yorga" est une idée du festival "Toulouse-Les Orgues" qui se déroule chaque mois d'octobre depuis presque 30 ans dans la ville rose.

- Debussy et César Franck -

"On a trente orgues dans le centre de Toulouse, presque 600 en région Occitanie, donc notre but, c'est vraiment de faire vivre ces orgues-là, et pas particulièrement dans un contexte religieux ou liturgique", explique le directeur de la manifestation, Yves Rechsteiner.

Cela passe par une "Battle" de toccatas (pièces pour clavier exaltant la virtuosité) à la basilique Saint-Sernin, la réalisation live d'une bande dessinée au son du gigantesque instrument à vent, ou donc par le "yorga" car, explique le festival dans sa présentation, "l'orgue, instrument aussi doux que puissant, nous masse de ses vibrations et nous emmène vers des états contemplatifs".

"Ne serait-il pas un compagnon d'expérience idéal pour une séance de yoga ?" s'interrogent les organisateurs.

Devant l'instrument de l'église du Gesù, créé en 1864 par le célèbre facteur d'orgue de l'époque, Aristide Cavaillé-Coll et monument historique depuis 1977, la jeune organiste coréenne, Eunhye Lee, semble assez d'accord.

"Ça marche bien ensemble", sourit-elle timidement. Pour sa première séance de "yorga", elle avait notamment choisi du Debussy et du César Franck. Des oeuvres à la fois "douces" et "expressives".