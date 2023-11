De McCartney à Cure, Mexico en mode concerts non-stop

Autour du circuit de Formule 1, 80.000 personnes -d'après l'organisation- ont assisté vendredi à la première des trois soirées de l'édition 2023 du Corona Capital festival, à l'accent très "Brit-pop" années 90, avec également dans le "line up" Blur, Pet Shop boys et Black Keys.

De Paul McCartney à Cure, en passant par Pulp, Alanis Morissette et Arcade Fire, Mexico enchaîne jusqu'à dimanche soir une semaine de pop et de rock quasi non-stop, "capitale culturelle impressionnante" à l'offre croissante.

Mardi et jeudi, c'est devant 65.0000 personnes que le "Got back Tour" de Paul McCartney a fait étape dans la capitale du Mexique, pour un show de trois heures ponctué par un feu d'artifice.

"Les Mexicains sont les meilleurs! Quelle nuit", a posté l'ex-Beatles, 81 ans, accueilli à la sortie de son hôtel en centre-ville par une ferveur très années 60.

"Le public mexicain est un bijou. Les artistes pleurent toujours d'émotion parce que le Mexicain sent (la musique) et l'exprime", commente Gerardo Ugalde, 29 ans, ingénieur robotique venu de Queretaro (centre), à so arrivée au Corona Festival vendredi soir.