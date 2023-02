De Pomme à Jeanne Added en passant par Adé, les Eurockéennes mettent les chanteuses à l'honneur

Les Eurockéennes de Belfort ont dévoilé jeudi une programmation extrêmement riche pour le prochain festival avec 52 concerts prévus du 29 juin au 2 juillet, où les organisateurs ont tenu à mettre les chanteuses en avant.

Jean-Paul Roland, le directeur du festival, rappelle que selon une étude du Centre national de la musique, en 2019, seulement 17% des entités artistiques programmées (hors festivals) étaient menées par des femmes: un chiffre "édifiant".

L'édition 2023 des "Eurocks" a donc décidé de mettre "un accent assez fort" sur cette question. La programmation annoncée jeudi, peut donc se targuer de 50% d'artistes féminines. "On en est assez fier", souligne Jean-Paul Roland auprès de l'AFP.

Le festival a "créé des aventures féminines", poursuit-il, et des artistes féminines de premier plan comme Pomme, Adé, Jeanne Added, 070 Shake, Fatoumata Diawara ou encore Skygirl seront sur scène. Ce sont des artistes avec "des voix qui portent et des voix affirmées", insiste Jean-Paul Roland. Ces différentes voix portent "un féminisme de masse".

En ouverture, Skrillex, DJ américain considéré comme "l'un des plus grands artistes de l'électro", selon les organisateurs, fera son retour à Belfort, "après un show phénoménal en 2014". Les festivaliers auront ensuite largement de quoi s'échauffer avec par exemple Phoenix, Shaka Ponk et Sigur ros le jeudi, Orelsan et Foals le vendredi, ou encore Gojira et Kungs le samedi, avant le concert phare donné en clôture le dimanche 2 juillet par Indochine. Une première pour le groupe de Nicola Sirkis, qui malgré sa longue carrière ne s'était jamais produit sur les bords du lac de Malsaucy, où se déroule le festival.

"Déjà 50.000 billets ont été vendus" avant même l'annonce de la programmation, note Jean-Paul Roland. "C'est un record absolu", apprécie-t-il. Le dimanche est déjà complet.