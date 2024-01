De Véronèse à Bonnard, la riche collection Bemberg de nouveau exposée à Toulouse

Avec ses cinq siècles d'histoire de l'art européen accueillis dans un "fleuron" d'architecture Renaissance, la riche collection Bemberg retrouve les regards du public vendredi à Toulouse, après plus de trois ans de travaux de rénovation.

Et c'est bien ce qui frappe le visiteur lorsqu'il entre dans cette vaste cour pavée de la vieille ville de Toulouse: l'hôtel d'Assézat qui porte le nom de celui qui l'a fait construire - un marchand du 16e siècle enrichi par le commerce du pastel - est un "chef d'oeuvre hors normes", selon Pascal Julien, historien d'art et ancien commissaire de l'exposition "Toulouse Renaissance".

"C'est l'hôtel particulier de la Renaissance française le mieux conservé, le plus remarquable et le plus intéressant d'un point de vue historique et esthétique", dit encore M. Julien.

C'est aussi "un des fleurons du patrimoine historique de la Mairie de Toulouse", déclare à l'AFP son premier magistrat, Jean-Luc Moudenc, qui se félicite de la réouverture de ce "magnifique écrin".