Décès à 73 ans du vidéaste américain Bill Viola

"Bill Viola, l'un des plus importants artistes contemporains dans le monde", s'est "éteint paisiblement chez lui" vendredi à Long Beach, en Californie, selon le texte. Il laisse derrière lui son épouse et collaboratrice de longue date Kira Perov, directrice du studio, ainsi que deux fils, Blake et Andrei.

Né à New York en 1951, Bill Viola étudie la peinture et la musique électronique à l'université de Syracuse (Etat de New York). Il lit les mystiques et se passionne très vite pour l'art vidéo naissant.

L'artiste puise ensuite son inspiration dans les peintres de la Renaissance, de Goya, ou de Jérôme Bosch, mais aussi dans le Livre des morts de l'Egypte antique.

Kira Perov disait de son compagnon en 2017, en marge d'une exposition à Florence, qu'il avait été "très influencé par les émotions extrêmes éprouvées dans ces beaux tableaux" de la Renaissance. "Ça parlait du chagrin, du deuil, et cela a vraiment façonné son travail", ajoutait-elle.