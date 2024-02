Décès de Günter Brus, dernier représentant de l'actionnnisme viennois

Né le 27 septembre 1938, Günter Brus était le seul des quatre performeurs de l'actionnisme encore en vie. Il résidait à Graz, dans l'est de l'Autriche, où un musée lui est consacré.

"Günter Brus est certainement l'un des rares (artistes autrichiens) à avoir une telle envergure internationale. Il est impossible d'imaginer l'histoire de l'art sans lui", soulignait en septembre auprès de l'AFP son directeur Roman Grabner, à l'occasion d'une rétrospective pour les 85 ans de l'artiste.

Avec Otto Mühl, Hermann Nitsch et Rudolf Schwarzkogler, il avait fondé dans les années 1960 "le Body Art, comme on l'a appelé par la suite", expliquait alors M. Grabner. "Il a également franchi une étape plus radicale en renonçant à tous les matériaux de peinture et en ne travaillant qu'avec son propre corps, jusqu'au point de rupture".