Décès de l'acteur britannique Joss Ackland à l'âge de 95 ans

Joss Ackland n'est peut-être pas un nom familier pour le grand public, mais c'est un visage connu avec une voix distinctive. L'homme a joué durant pas moins de 70 ans, apparaissant dans 130 films et productions télévisées, dont L'arme fatale 2, A la Poursuite d'Octobre rouge et K-19, ou encore les séries The Avengers et La Taupe. Il a également joué un rôle important dans le clip des Pet Shop Boys "Always on my mind", un rôle qu'il a dit regretter par la suite. Ackland était également actif au théâtre.

Sa vie personnelle a été marquée par des drames. Sa maison a brûlé en 1963, et sa femme enceinte s'est brisé le dos. Près de 20 ans plus tard, son fils Paul est mort d'une overdose d'héroïne.