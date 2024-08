Décès de l'écrivain et scénariste flamand Paul Koeck à l'âge de 83 ans

Le romancier, nouvelliste et scénariste flamand Paul Koeck est décédé à l'âge de 83 ans, a fait savoir sa compagne Reinhilde Dewit à la chaîne VTM jeudi. Paul Koeck est l'auteur d'oeuvres de fictions et de non-fiction, de pièces de théâtre et de scénarios pour la télévision et le cinéma. Il a écrit également pour plusieurs magazines tels Humo et Knack et pour le quotidien De Morgen.