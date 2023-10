Décès de Matthew Perry, de la série emblématique "Friends"

L'acteur luttait depuis des années contre son addiction aux analgésiques et à l'alcool, et avait fréquenté des cliniques de réadaptation à plusieurs reprises.

Dans ces mémoires publiés l'année dernière, il avait avoué avoir subi 65 séances de désintoxication, dépensant plus de 9 millions de dollars.

- "Je devrais être mort" -

Selon TMZ, aucune drogue n'a été trouvée sur les lieux de la mort de l'acteur samedi.

En plus de "Friends", Perry a joué dans des films tels que "Fools Rush In" et "The Whole Nine Yards".

Il avait subi plusieurs opérations chirurgicales liées à ses problèmes d'addiction à la drogue dont une intervention durant sept heures au niveau du colon en 2018, allant jusqu'à affirmer un jour: "Je devrais être mort".

Aux côtés de Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc et David Schwimmer, Matthew Perry a fait le succès de cette série télévisée adulée par la jeunesse américaine et au-delà.

A la fin, les six héros étaient payés environ un million de dollars par épisode.

Selon Variety, ils auraient même négocié un cachet de 2,5 millions de dollars chacun pour le tournage d'une émission de retrouvailles en 2021.

Lors de cet épisode, Matthew Perry avait suscité les craintes de ses fans bafouillant visiblement ses paroles.

Matthew Perry, né dans le Massachusetts (nord-est) de parents canadiens et américains, a été élevé au Canada avant de déménager à Los Angeles.

La série "Friends" a connu un immense succès d'audience et a marqué une génération de téléspectateurs.

Son arrivée sur Netflix lui a permis de séduire un nouveau public, confirmant la popularité intacte du sitcom, genre que beaucoup disaient sur le déclin.