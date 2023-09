Décès du compositeur belge François Glorieux

Son oeuvre a surtout été reconnue à l'étranger. Il a par exemple été neuf mois consécutifs au sommet du hit parade japonais pour la musique classique. Le Belge comptait parmi ses fans la légende de la pop Michael Jackson. Auprès du grand public, il était surtout connu pour ses capacités d'improvisation et de flirter avec les genres musicaux plus légers.

L'artiste né à Courtrai en 1932 est réputé pour être un des plus grands compositeurs belges. Musicien polyvalent, il était à l'aise tant avec la musique classique que le jazz ou encore la musique pop. François Glorieux a oeuvré tant avec des chefs d'orchestre que des chorégraphes réputés comme Béjart, Panov et Correlli.

L'homme a présenté des dispositions musicales jeunes avec déjà de premières compositions. A 17 ans, il a poursuivi ses études au conservatoire de Gand, notamment avec le pianiste Marcel Gazelle et le compositeur George Lonque.

Sa carrière musicale l'a emmené au quatre coins du monde. Il a dirigé entre autres Stan Kenton Band aux USA, les Locke Brass Consort et BBC Radio Orchestra au Royaume-Uni et l'orchestre philarmonique de Bruxelles. M. Glorieux a lui-même aussi fondé diverses formations comme Instrumentarium, Panoramic Trio, Brass and Percussion Orchestra et Revivat Scaldis Chamber Orchestra.

Pianiste virtuose, il est resté actif tout au long de sa vie à la composition comme au piano.