Décès du musicien américain David Lindley à l'âge de 78 ans

Le musicien américain David Lindley, multi-instrumentiste connu pour son travail prolifique et ses nombreuses collaborations, principalement en tant que guitariste, dans les années 1970 et 1980, est décédé vendredi à l'âge de 78 ans, rapportent samedi plusieurs médias américains, sans préciser la cause du décès. Au cours de sa carrière, l'artiste s'est notamment illustré aux côtés de pointures comme Dolly Parton, Bob Dylan, Bruce Springsteen ou encore Rod Stewart.