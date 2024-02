Declan McKenna, la pop n'attend pas le nombre des années

A 25 ans, Declan McKenna est déjà un vieux routier de la pop: l'Anglais au 3e album en vue, adoubé par Elton John, avait tutoyé le succès dès l'âge de 16 ans avec son morceau "Brazil".

En dépit de ses traits juvéniles, l'interview prend donc des allures de premier bilan. Une impression de regard dans le rétroviseur renforcée par le titre de son nouveau disque qui sort vendredi, "What happened to the beach ?" ("Qu'est-il arrivé à la plage ?"). Encore une question, comme celle posée sur la pochette de son premier opus, "What do you think about the car ?" ("Qu'est-ce que tu penses de la bagnole ?", 2017).