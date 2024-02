Déçu par Spielberg, l'écrivain Michael Morpurgo de nouveau adapté au cinéma

Ce film, c'est "Le Royaume de Kensuké", une animation réalisée par Neil Boyle et Kirk Hendry, en salles mercredi. Dans ce conte à l'esthétisme très soigné, le spectateur suit Kensuké, un Japonais qui vit reclus sur une île déserte après avoir perdu toute sa famille pendant la Seconde Guerre mondiale.

"Il est extraordinairement riche en émotions et en suspens. Rien n'est précipité, on laisse le temps au temps, c'est extrêmement beau", poursuit celui dont les livres sont au programme de l'Education nationale.

"C'est le premier film auquel j'ai participé et dont je peux honnêtement dire qu'il est, à mes yeux, meilleur que le livre", assure l'auteur dans un entretien à l'AFP.

"Même les chevaux sont faux!", tempête-t-il. "Ce sont des animaux fins et aristocratiques, alors que les chevaux qui partent à la guerre sont des chevaux de ferme, de grosses bêtes trapues."

Mais ce roman, ou plutôt son adaptation en 2011 par la légende d'Hollywood Steven Spielberg, lui a laissé un goût amer. "Mal écrit", le film est "empreint de clichés sur la guerre et sur les gens", égratigne-t-il. "Spielberg n'a pas tenu compte du fait que les soldats venaient de milieux ruraux pauvres et qu'ils se sont retrouvés dans un conflit qu'ils ne comprenaient pas".

Les guerres, passées ou actuelles, sont présentes tel un fil rouge dans l'œuvre de cet ancien instituteur, passionné de littérature. Surtout les deux conflits mondiaux comme dans son roman "Soldat Peaceful", ou encore "Seul sur la mer immense". Dans "Anya", l'auteur évoque l'Holocauste.

- "Enfant de la guerre" -

Michael Morpurgo a également écrit un texte qui évoque le conflit israélo-palestinien. C'était en 2009, avec "The Kites are flying", jamais traduit en français. L'histoire de Saïd qui vit en Cisjordanie et fabrique des cerfs-volants qu'il envoie à une petite fille au foulard bleu, israélienne.

Il s'était préalablement rendu en Israël et dans les territoires occupés palestiniens. "Les enfants sont le seul espoir que nous ayons pour l'avenir", dit-il en référence à la guerre à Gaza, déclenchée après l'attaque sanglante du Hamas le 7 octobre en Israël.

Pour celui qui se définit comme "un enfant de la guerre" car né en 1943, il est primordial de parler des ces conflits aux enfants. "Ma règle est d'introduire ces choses lentement, d'une manière qu'ils peuvent supporter. Pas trop tôt, mais pas trop tard", conseille-t-il.

"Il m'a fallu des années pour comprendre ce qui s'était passé (en référence à son enfance dans l'Angleterre post-guerre mondiale, ndlr), car personne n'en parlait. Je crois qu'il faut éviter cela."

À la tête d'une grande organisation caritative britannique de promotion de la littérature chez les enfants, cet inlassable défenseur des mots s'inquiète du recul de la lecture.

C'est ce qui "vous fait penser. La lecture vous informe et vous apprend à découvrir la vérité. Il est dramatique de se dire que la société est aujourd'hui, plus que jamais, divisée en deux: d'un côté, ceux qui peuvent penser et, de l'autre, ceux qui ne le peuvent pas".