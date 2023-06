Déjà privé de scénaristes, Hollywood tremble face à une possible grève des acteurs

Après les scénaristes en grève, les acteurs vont-ils mettre Hollywood à genoux? Le suspense plane aux Etats-Unis face à la possibilité d'un double mouvement social, qui pourrait débuter ce week-end et provoquerait l'arrêt de la quasi-totalité des productions cinématographiques et télévisuelles.

La date limite fixée pour les négociations entre le patronat des grands studios et plateformes de streaming et le syndicat des acteurs (SAG-AFTRA) est vendredi minuit à Los Angeles. Et les 160.000 membres de l'organisation ont approuvé de manière quasi unanime le principe d'une grève, si aucun accord sur une nouvelle convention collective n'est trouvé.