Denny Laine, cofondateur des Moody Blues et des Wings, est décédé

Denny Laine, cofondateur des The Moody Blues et des Wings, est décédé mardi à l'âge de 79 ans, dans un hôpital floridien (sud-est des États-Unis), a fait savoir son épouse sur Facebook. Depuis une contamination au coronavirus l'an dernier, le musicien britannique avait du mal à se remettre d'une affection pulmonaire.

En 1964, Laine avait fondé The Moody Blues avec Mike Pinder, Graeme Edge, Clint Warwick et Ray Thomas. Le premier tube de la formation est "Go Now". Il avait quitté les Moody Blues en 1966 pour entamer une carrière solo et s'insérer dans d'autres groupes.

En 1971, il a lancé avec Paul McCartney et la femme de ce dernier à l'époque, Linda Eastman, les Wings. Il en était le guitariste jusqu'à la dislocation du groupe en 1981. Après cette expérience, il est resté en contact avec McCartney et a joué pour plusieurs albums de l'ancien Beatles. Il a encore sorti l'un ou l'autre album solo, le dernier en date en 2008.