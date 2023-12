Denny Laine, cofondateur des Wings avec Paul McCartney, est mort à 79 ans

Paul McCartney a salué en Denny Laine "un chanteur et guitariste exceptionnel" et évoqué l'écriture avec lui de leur tube mondial "Mull of Kintyre" (1977).

"Nous nous étions éloignés mais ces dernières années nous avions renoué et partagé nos souvenirs", a écrit la légende britannique de 81 ans.

L'album le plus connu des Wings, en tête des palmarès au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, fut "Band on the Run" en 1973. Le groupe a perduré jusqu'en 1981.

Denny Laine est né en octobre 1944 à Birmingham, en Angleterre, sous le nom de Brian Hines, et est réputé pour s'être mis très jeune à la guitare, influencé par Chuck Berry et Django Reinhardt.