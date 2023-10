Des associations formulent 37 recommandations pour soutenir le secteur de la danse

Le Réseau des arts chorégraphiques (RAC) et Contredanse partagent 37 recommandations pour visibiliser le secteur de la danse dans un mémorandum, à l'approche des élections 2024, ont annoncé lundi les deux associations bruxelloises dans un communiqué. "Depuis plus de 20 ans, les budgets dévolus au secteur de la danse semblent lancés dans une course, perdue d'avance, derrière l'inflation", ont-elles relevé.

Dans leur mémorandum, les associations appellent à soutenir "une discipline inclusive", qui "favorise le bien-être individuel et collectif" et "s'engage en faveur des droits culturels". Elles y présentent 37 recommandations, pensées autour de quatre axes prioritaires intitulés: "apprendre, rechercher et enseigner la danse", "renforcer la professionnalisation des artistes", "pour une diffusion élargie de la danse" et "un écosystème à structurer en réseau".

Par exemple, le RAC et Contredanse préconisent l'intégration de la forme d'art dans l'ensemble du système éducatif, des maternelles à l'école secondaire. Les deux associations demandent également d'accroître leur présence dans les programmations des festivals de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), mais aussi d'augmenter le nombre d'événements tout au long de l'année pour pouvoir attirer de nouveaux publics.