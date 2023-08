Des entretiens inédits de Sœur Emmanuelle publiés en octobre

"Sauver les enfants", un "témoignage inédit" de 112 pages recueilli par le théologien Philippe Asso à la fin de la vie de Sœur Emmanuelle, doit arriver en librairie le 11 octobre.

"Tant qu'il me reste un souffle de vie, et alors que je ne peux presque plus rien faire, je veux encore dire: il faut sauver les enfants ! Or, sauver les enfants, ça passe par l'enseignement et l'éducation, et un dernier élément qui leur donne sens, que j'appelle le Salut", dit la religieuse, citée dans la présentation de l'ouvrage.