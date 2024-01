Des mémoires posthumes de Lisa Marie Presley sortiront en octobre

Des mémoires posthumes de la chanteuse Lisa Marie Presley, enfant unique de la légende du rock'n roll Elvis Presley, sortiront en octobre, ont annoncé jeudi sa fille et les éditions Random House.

"J'ai l'honneur de contribuer à la sortie du livre de ma mère", décédée en janvier 2023 à 54 ans, a annoncé sur Instagram sa fille, l'actrice américaine Riley Keough, connue pour ses rôles dans le film "Mad Max: Fury Road" et la série "Daisy Jones and the Six".