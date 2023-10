Des œuvres d'art inscrites sur la liste des chefs-d'œuvre flamands exposées au MAS

De nombreuses œuvres d'art inscrites sur la liste des chefs-d'œuvre flamands seront visibles au Museum aan de Stroom (MAS) à Anvers dès mardi prochain, et ce jusqu'à la fin du mois de février 2024. L'exposition, intitulée "Rare & indispensable", a été conçue à l'occasion du 20e anniversaire du décret sur les chefs-d'œuvre flamands, qui permet au gouvernement de renforcer les collections publiques en acquérant des pièces d'exception.

Les pièces sélectionnées, provenant de quelque 35 musées, d'églises, de bibliothèques et de collections privées, sont pour la plupart signées par des artistes belges tels que Magritte, Ensor et Rubens. Celles-ci côtoieront notamment les œuvres d'artistes internationaux, parmi lesquels Michel-Ange et Francis Bacon.

En outre, l'exposition a été inaugurée jeudi en présence du ministre-président du gouvernement flamand, Jan Jambon. Au cours de cette législature, le nombre de chefs-d'œuvre protégés a augmenté, le nombre de pièces appartenant à la Flandre aussi. D'ailleurs, le gouvernement flamand a décidé d'accorder un budget supplémentaire d'un demi-million d'euros à la cause et un montant annuel d'un million d'euros à partir de 2025.