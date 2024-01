Deux Belges nommés pour les concours Student et Youth des Sony World Photography Awards

Deux jeunes Belges, Kayin Luys et Kas Christiaens, figurent parmi les photographes nommés pour les concours 'Student' et 'Youth' des Sony World Photography Awards 2024, a indiqué mercredi la World Photography Organisation (WPO), qui gère la compétition.

Du côté du concours Youth, les participants, âgés de 19 ans ou moins, pouvaient soumettre une série répondant au thème "À travers vos yeux".

Kas Christiaens a ainsi proposé des clichés capturés la nuit, qui montrent la pollution lumineuse dans la campagne belge et l'impact des lampadaires sur la clarté du ciel nocturne.

Les vainqueurs des prix 'Student Photographer of the Year' et 'Youth Photographer of the Year' seront présentés le 18 avril et feront partie de l'exposition 2024 des Sony World Photography Awards à la Somerset House, à Londres.