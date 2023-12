Deux experts réclament l'arrêt de la restauration de l'Agneau mystique

Une professeure émérite de la KU Leuven, Hélène Verougstraete, et un expert de "L'Agneau mystique", Jean-Pierre Coppens, ont réclamé mercredi lors d'une conférence de presse l'arrêt de la restauration du célèbre polyptyque des frères Van Eyck conservé à Gand.

"Ce n'est pas un agneau. C'est une chose monstrueuse", selon Jean-Pierre Coppens qui s'exprimait aux côtés de l'universitaire louvaniste qui a participé à l'un des nombreux comités consultatifs qui ont préparé la restauration, mais n'est pas d'accord avec le résultat.

Le gouvernement flamand, qui a investi des sommes considérables dans la restauration du chef-d'œuvre, avait déjà toutefois exprimé mardi sa confiance dans l'équipe d'experts de l'Institut royal du patrimoine artistique (IRPA). La restauration a été préparée non seulement par des équipes d'experts nationaux mais aussi étrangers et a été réalisée selon les connaissances scientifiques les plus récentes.