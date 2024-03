Deux œuvres d'art millénaires acquises par un Belge vont être restituées au Népal

Deux œuvres d'art népalaises datant de plus de 1.000 ans et acquises par un collectionneur belge anonyme vont être restituées vendredi à leur pays d'origine, a annoncé l'organisation Art Recovery International (ARI).

La première est une couverture de manuscrit en bois enluminée datant du 11e siècle et symbolisant Shivadharmottara-shastram. Publiée en 2009 dans le livre "Hindu Miniature Paintings of the Kathmandu Valley", cette œuvre aurait fait partie des Archives nationales du Népal avant d'être déclarée perdue.

La seconde est une sculpture sur bois du 12e siècle, représentant la déesse Shalabhanjika. Elle était destinée à orner le toit d'un sanctuaire népalais traditionnel.