Deuxième plainte pour viol contre le rappeur Lomepal, en garde à vue la semaine dernière

"Notre client ne s'exprimera pas pour le moment, car il souhaite laisser la justice travailler sereinement", ont réagi auprès de l'AFP ses avocates, Mes Jacqueline Laffont et Julie Benedetti. "Il a été entendu longuement, a pu répondre précisément et fournir des éléments matériels déterminants", ont-elle assuré.

Début août, après la révélation dans la presse de l'enquête, le chanteur s'était exprimé sur son compte Instagram: "Est-ce que j'ai forcé qui que ce soit à faire quoi que ce soit ? Non. Est-ce qu'il y a eu des choses illégales ? Non. Et je ne le laisserai jamais dire".

"Des rencontres de fin de soirée, où on fait l'amour sans se connaître, des relations d’un soir. Et pour moi comme tout le monde, il peut y avoir des incompréhensions, des perceptions différentes", estimait le rappeur parisien.

Il a dénoncé "des histoires délirantes et inventées de toute pièce qui circulent dans l’industrie musicale". "On payerait des femmes, on ferait signer des accords de silence, j'en passe. (...) Tout cela est absurde et faux", avait-il insisté.

- "Toute l'industrie au courant" -

Il s'était produit au festival des Plages électroniques à Cannes (Alpes-Maritimes) quelques jours plus tard. En revanche, le festival le Cabaret Vert de Charleville-Mézières (Ardennes) avait annulé son concert prévu mi-août, estimant "qu'un temps de recul et de silence (s'imposait)".

Le 19 juillet, la rédactrice en chef du média en ligne Joly Môme, Jenna Boulmedais, avait révélé sur Instagram entendre depuis deux ans "des témoignages de femmes ayant subi les gestes déplacés et non désirés d'Antoine Lomepal".

"Toute l'industrie musicale est au courant. Ce silence n'est littéralement plus possible. Voir son nom en tête d'affiche de nombreux festivals également", avait dénoncé celle qui a fait depuis, l'objet d'une plainte de la Fédération française de musique.

Reconnu pour son style et ses textes sentimentaux qui lui ont longtemps valu l'étiquette de +rap rose+, Lomepal, de son vrai nom Antoine Valentinelli, a creusé son sillon sur une scène rap très hétéroclite, collaborant avec des poids lourds du rap comme Nekfeu, Orelsan ou Romeo Elvis.

En 2017, son premier album, "Flip" fait de lui une star. Vient un an plus tard "Jeannine", mélancolique hommage à sa grand-mère. Son dernier, "Mauvais ordre", est sorti en 2022.