"Dévastée" par la mort d'une fan en pleine canicule à Rio, Taylor Swift reporte un concert

"J'écris ceci depuis ma propre loge au stade. La décision a été prise de reporter le concert en raison des températures extrêmes à Rio. La sécurité et le bien être de mes fans, des autres artistes et des techniciens doit toujours être prioritaire", a expliqué la star planétaire dans un post sur Instagram, alors que les températures flirtaient avec les 60° Celsius ressentis ce weekend.

L'organisation avait annoncé samedi qu'elle comptait distribuer de l'eau lors du deuxième spectacle, qui a finalement été reporté à lundi soir.

"C'est avec le coeur brisé que je dis que nous avons perdu une fan plus tôt dans la soirée", a écrit Taylor Swift sur son compte Instagram. "Je ne peux même pas vous dire à quel point je suis dévastée". "Je me sens submergée par le chagrin lorsque j'essaye même d'en parler. Je ressens cette perte au plus profond de moi, et mon coeur brisé va à sa famille et ses amis", a-t-elle ajouté.

Les autorités sanitaires de Rio ont annoncé qu'Ana Benevides était morte vendredi soir après un arrêt cardio-respiratoire dans le stade Nilton Santos durant le concert auquel assistaient 60.000 spectateurs, le premier d'une série de six shows que la star devait donner au Brésil.