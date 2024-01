Didier Varrod, Monsieur Supersonique de l'Hyper Weekend Festival

Partager:

Directeur musical des antennes de Radio France, Didier Varrod est aussi l'architecte d'un premier rendez-vous majeur dans l'année, l'Hyper Weekend Festival, beau mélange des genres à son image. "Comment aimer Aphex Twin et Sheila, c'est l'histoire de ma vie", déroule l'intéressé pour l'AFP. Le premier, sorcier d'une électro pointue, n'est pas au festival, de vendredi à dimanche à la Maison de la Musique et de la Radio, à Paris. Mais la programmation héberge des extra-terrestres comme Baby Volcano et son cocktail rap/trap/électro/vibrations latines.

Sheila est, elle, bien présente, programmée vendredi dans une soirée piano-voix. Une des nombreuses créations où on trouve aussi Yamê, nouvelle voix mêlant r'n'b et chanson. L'Hyper Weekend Festival, qui en est à sa 3e édition, synthétise tout le "rapport à la musique" du directeur musical de Radio France et ce qu'il a "envie de transmettre", entre célébration du patrimoine et chronique de l'émergence. "Les artistes, Didier Varrod sait les reconnaître et sait en parler", décrit la chanteuse Keren Ann pour l'AFP. "Sa curiosité lui permet de créer des espaces pour être le plus libre possible", complète Sage, artiste chargé de mettre en forme un show autour du répertoire de Françoise Hardy, avec Clara Luciani en tête d'un casting de luxe.

- "Blessure" - Et, comme l'intéressé finit par en convenir, "probablement que ce festival permet aussi de transcender quelque chose de l'ordre de la blessure". Jean-Louis Foulquier, père des Francofolies de La Rochelle, promet sur scène en 2004, en clôture de cet évènement, de lui confier son bébé. Avant de choisir un autre successeur. "Une violence absolue. Après ça, je n'ai plus voulu aller aux Francofolies et j'avais une relation particulière aux festivals", confesse l'homme de radio, bible d'une scène musicale qu'il explore aussi de livres en documentaires télés.