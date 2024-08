Disney: les services de streaming décollent, ramenant le groupe en territoire positif

Justin TALLIS

Longtemps attendus, les services de streaming du géant américain du divertissement Disney sont devenus profitables pour la première fois au troisième trimestre de son exercice décalé, avec un résultat opérationnel enfin positif, alors que le groupe a vu ses bénéfices confirmer leur bonne trajectoire.

Entre avril et juin, le groupe a en effet enregistré un résultat net positif de 2,6 milliards de dollars, contre une perte nette de 460 millions sur la même période un an plus tôt, mais aussi en forte amélioration par rapport aux 216 millions de bénéfice net du trimestre précédent.