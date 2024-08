Disney lève le voile sur les prochains "Avatar" et "Star Wars"

"Feu et cendres" sera le titre du prochain "Avatar" et le nouveau volet de la saga "Star Wars" sortira en 2026, sept ans après le dernier épisode, a révélé Disney lors d'un grand événement qui se tient ce week-end en Californie.

James Cameron a aussi promis "de nouvelles cultures, de nouveaux décors, de nouvelles créatures et de nouveaux biomes". "Vous verrez beaucoup plus de choses que Pandora, la planète, que vous n'avez jamais vues auparavant", a-t-il assuré.

Les quatrième et cinquième volets d'"Avatar" sont prévus pour 2029 et 2031.

Autre saga, les fans de Disney ont également eu vendredi un premier aperçu de "The Mandalorian and Grogu" (Le Mandalorien et Grogu, en français) dont la sortie est prévue pour mai 2026. Quelques images dévoilées montrent la célèbre créature verte aux longues oreilles et son ami chasseur de primes sur une planète enneigée.

Il s'agira du premier "Star Wars" depuis "L'Ascension de Skywalker" en 2019. Disney, qui produisait jusqu'alors un nouveau "Star Wars" chaque année, a donné un coup de frein spectaculaire face à la baisse des recettes au box-office.