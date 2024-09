Dominique Savelkoul prend la tête de la European Fine Art Foundation

La directrice du Mu.ZEE à Ostende, Dominique Savelkoul, va prendre la tête de la European Fine Art Foundation (Tefaf), indique le musée, confirmant une information des journaux Le Soir et De Standaard. La Tefaf est connue pour organiser parmi les plus grandes foires mondiales d'art, d'antiquités et de design à New York et Maastricht.