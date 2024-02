Droits d'auteur du "Boléro": au tribunal, héritiers et Sacem jouent chacun leur partition

Si les droits générés représentaient "pendant un temps des millions et des millions d'euros" annuels, selon les indications fournies à l'AFP par l'avocate de la Sacem Me Josée-Anne Bénazéraf, les montants atteignaient en moyenne 135.507 euros par an entre 2011 et 2016.

Les ayants droit de M. Benois font valoir que le "Boléro" est à l'origine la musique d'un ballet créé à l'Opéra de Paris en 1928.

"La musique du Boléro a été créée spécialement pour le ballet", assène Me Edouard Mille, avocat de la succession Benois.