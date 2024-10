Du Périgord à Los Angeles, la chanteuse Camille en quête d'Oscars pour "Emilia Perez"

Depuis l'écriture du scénario jusqu'au tournage et la prochaine sortie de la BO du film, l'odyssée mexicaine et transgenre de Jacques Audiard a occupé cinq ans de la vie du couple, qui va désormais mener bataille à Hollywood pour concourir en mars dans deux catégories musicales.

"On était dans la forêt, on sera devant l'océan". La chanteuse Camille quitte son cocon du Périgord pour s'installer en famille à Los Angeles et défendre aux Oscars la bande originale du film "Emilia Perez", composée avec son compagnon Clément Ducol.

Pour des raisons familiales et "écologiques", le couple n'envisageait pas "de faire 50 aller-retours en deux mois" et a pris la décision radicale de s'installer avec leurs deux enfants dans le temple de "l'entertainment" américain.

La transition pourrait sembler brutale pour Clément Ducol, venu du classique et compositeur de plusieurs musiques de films, et Camille, 46 ans, chanteuse organique qui cultive sa singularité depuis son album "Le fil" (2005). Il y a plusieurs années, le couple a fui la vie urbaine et les conventions pour cultiver son art dans la campagne du Périgord.

Les deux musiciens voient toutefois dans leur escapade américaine le prolongement naturel de l'aventure entamée en 2020 lors leur première résidence avec Jacques Audiard et son scénariste fétiche Thomas Bidegain, aux prémices de la confection d'"Emilia Perez".

"On est arrivés là où on est en est parce qu’on a fait une résidence dans le Périgord. Et maintenant on va à Los Angeles", résume d'un trait d'humour Camille, qui a composé les paroles d'"Emilia Perez" en espagnol - langue qu'elle ne parle pas - et dont le chant a servi de matrice aux interprètes du film, Selena Gomez, Zoe Saldaña et l'actrice transgenre Karla Sofia Gascon.