"Dune: deuxième partie" met le box-office nord-américain en orbite

Le long-métrage de plus de 2h30, toujours réalisé par le Québécois Denis Villeneuve, offre du grand spectacle mais aussi une réflexion sur pouvoir, foi et fanatisme.

Le chiffre réalisé ce week-end dans les salles canadiennes et américaines est "exceptionnel" pour un film de science-fiction, a commenté l'analyste David A. Gross. C'est aussi pour l'instant le meilleur score de l'année pour une sortie.

D'autres stars sont présentes au casting, comme Zendaya, ou encore Léa Seydoux et Javier Bardem.

Loin derrière, relégué à la deuxième place du classement, "Bob Marley: One Love", film sur la vie de la légende du reggae, a récolté 7,4 millions de dollars.

Le chanteur jamaïquain au succès fulgurant et au décès brutal en 1981, est interprété par l'acteur britannique Kingsley Ben-Adir, connu pour son rôle de Malcolm X dans "One Night in Miami".