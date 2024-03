"Dune: deuxième partie" met le box-office nord-américain sur orbite

Le long-métrage de plus de 2h30, toujours réalisé par le Québécois Denis Villeneuve et mené par le comédien vedette franco-américain Timothée Chalamet, offre du grand spectacle mais aussi une réflexion sur pouvoir, foi et fanatisme.

Le chiffre réalisé ce week-end dans les salles canadiennes et américaines est "exceptionnel" pour un film de science-fiction, a commenté l'analyste David A. Gross. C'est aussi pour l'instant le meilleur score de l'année pour une sortie.