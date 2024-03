Edition: Isabelle Saporta va être licenciée de la direction de Fayard

Fayard et Hachette Livre sont en conflit depuis plusieurs semaines au sujet de la marque Fayard, l'une des plus anciennes dans l'édition en France, dont Isabelle Saporta est PDG depuis juin 2022.

Les salariés de Fayard, dans le conflit en cours, ont pris fait et cause pour leur direction, dans un courrier adressé jeudi au PDG d'Hachette Livre Arnaud Lagardère et à Stéphanie Ferran.

"Les incertitudes quant à l'avenir des marques Fayard et Mazarine et à celui de notre PDG ont déjà des effets très concrets sur notre quotidien dans l'entreprise et sur nos relations avec nos partenaires extérieurs, notamment les auteurs", ont-ils écrit dans ce courrier dont l'AFP s'est procuré copie.

Les salariés y réclament "l'entière séparation des marques Fayard et Mazarine". L'association des deux porte "préjudice à l'identité de Fayard et brouille sa perception par nos clients (libraires et lecteurs) et nos auteurs", estiment-ils.

La lettre à M. Lagardère et Mme Ferran a été "signée par la majorité" des 42 salariés de l'entreprise, d'après une autre source interne.