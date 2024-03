Editors est la dernière tête d'affiche du festival anversois Live is Live

Live is Live est un festival de trois jours qui se tient sur la rive gauche de l'Escaut. La troisième édition est programmée les 28, 29 et 30 juin. Les têtes d'affiches du vendredi et du dimanche étaient déjà connues, il s'agit de The National et des Smashing Pumpkins.

C'est donc Editors qui bouclera la journée de samedi. Depuis l'album de ses débuts, 'The Back Room', la formation de Birmingham est parvenue à créer un véritable lien avec la Belgique, comme en témoignent les salles sold-out lorsqu'elles les accueillent. "Même si les textes laissent place à une forme d'introspection et à un certain spleen, leurs titres phares illuminent la scène quand ils se produisent en live. Leur dernier disque, 'EBM', fait la part belle aux instruments électroniques", commentent les organisateurs anversois.