Electric Callboy, Pendulum, Deep Purple et 81 autres noms rejoignent l'affiche du Graspop

Comme à son habitude, le festival de musique extrême est allé puiser dans tous les styles, du black metal d'Emperor au hardcore de Body Count en passant par le thrash metal avec Megadeath et le metalcore matiné d'électronique d'Electric Callboy. À noter que deux chanteurs de groupes phares du milieu, à savoir Corey Taylor (Slipknot) et Bruce Dickinson (Iron Maiden) viendront présenter leurs projets solo.

Fidèle à une tradition qui remonte à plusieurs années, la programmation du Graspop compte aussi un groupe orienté musique électronique ayant des accointances avec le milieu du métal. Ainsi, les Australiens de Pendulum, formation de drum & bass qui a notamment collaboré avec les chanteurs de Bullet for My Valentine et In Flames, viendra faire danser les festivaliers du vendredi, comme The Bloody Betroots ou Carpenter Brut avant lui.