Elie Chouraqui assigne la production d'une comédie musicale de Pascal Obispo

En cause: un spectacle en préparation par le chanteur et musicien autour des chansons de la comédie musicale "Les dix commandements, la plus belle histoire de tous les temps" créée, elle, en 2000 par Elie Chouraqui avec, entre autres, Pascal Obispo et le chorégraphe Kamel Ouali.

Elie Chouraqui demande l'annulation du spectacle, ainsi que 352.000 euros de dommages et intérêts (426.000 en comptant une demande subsidiaire), selon son avocat.

"Je trouve malhonnête de prendre mon travail, de prendre tout ce que j'ai fait, mais aussi ce qu'a fait Kamel (Ouali, ndlr), ce qu'a fait Sonia Rykiel (pour les costumes, ndlr) (...) et de se le réapproprier en disant +c'est les 25 ans des Dix Commandements, mais c'est que moi, y'a plus les autres+", a expliqué M. Chouraqui sur C8 mardi.