Emeutes: Booba juge l'Etat "trop mou"

Le rappeur Booba juge dimanche l'Etat "beaucoup trop mou et faible" et regrette que les jeunes n'aient "pas peur de la police" dans un entretien où il est interrogé sur les émeutes survenues en France après la mort de Nahel.

"Quant aux émeutes, je trouve surtout que la police, le système judiciaro-carcéral, et plus globalement l'Etat, ne se font pas respecter", poursuit-il. "Les jeunes n'ont pas peur de la police, l'Etat est beaucoup trop mou et faible".

Le natif des Hauts-de-Seine ajoute qu'à son avis "les peines de prison sont trop légères et surtout rarement appliquées, les policiers sont discrédités".

Le rappeur, qui vit à Miami, estime qu'aux Etats-Unis "c'est loin d'être parfait mais tu ne défies pas la police à la bagarre".