Emotions fortes en vue pour la "Prima" de la Scala avec "Don Carlo"

Temps fort de la vie culturelle italienne, la "Prima" (Première) de la Scala clôt ainsi sa trilogie consacrée aux tourments de la quête du pouvoir initiée en 2021 avec "Macbeth" de Verdi et poursuivie avec "Boris Godounov" de Moussorgski en 2022.

Des émotions pures seront au rendez-vous ce jeudi pour la traditionnelle soirée inaugurale de la Scala de Milan, qui ouvre sa saison avec "Don Carlo", opéra magistral de Giuseppe Verdi mêlant luttes pour le pouvoir et drames de la jalousie.

"Don Carlo est l'une des grandes œuvres du répertoire lyrique mondial et en même temps une parabole sur le pouvoir autoritaire qui décrit un dictateur sans foi ni loi et sans vergogne", commente à l'AFP Dominique Meyer, directeur de la Scala.

A la baguette, Riccardo Chailly qui voit dans "Don Carlo" la "bible de Verdi" et "une partition grandiose qui fait du bien à l'âme", permettant, le temps d'un spectacle, de "mettre de côté ses angoisses".

Cet opéra, inspiré de la tragédie éponyme de Friedrich von Schiller, transpose le public dans l'Espagne du XVIe siècle, en pleine période de l'Inquisition instaurée par l'Eglise catholique pour traquer les "hérétiques".

L'œuvre reprend les thèmes fétiches de Verdi comme le conflit entre le pouvoir religieux et le pouvoir royal, la difficile relation entre père et fils et l'oppression des peuples.

- "De l'euphorie au désespoir" -