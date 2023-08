En Albanie, un lac cache les vestiges de la plus ancienne cité lacustre en Europe

Récemment arrivés d'un laboratoire de l'Université de Berne, les résultats de datation par le radiocarbone d'échantillons de pieux récupérés sur ce site palafittique, découvert au large de la petite péninsule de Lin, situent son ancienneté à entre 6000 et 5800 avant notre ère.

Les analyses scientifiques et les fouilles prendront encore bien des années, mais les eaux albanaises du lac d'Ohrid ont déjà livré un secret crucial : elles cachent les vestiges de la plus ancienne cité lacustre découverte à ce jour sur le continent européen.

"A notre connaissance, le site lacustre de Lin est le plus ancien en Europe. Il est de plusieurs centaines d'années plus ancien que ceux qu'on connaissait jusqu'à maintenant" en Méditerranée et dans la région alpine, explique à l'AFP l'archéologue Albert Hafner, directeur de recherche à l'université de Berne.

Ce professeur co-dirige depuis quatre ans les travaux d'une équipe d'archéologues albanais et suisses qui poursuit des fouilles dans les eaux émeraude du lac d'Ohrid, le plus ancien lac d'Europe, classé patrimoine mondial de l'Unesco, que l'Albanie partage avec la Macédoine du Nord.

"Dans le nord des Alpes, les sites les plus anciens datent autour de 4000 avant J.-C., plus au sud, dans les lacs alpins italiens (ils datent) autour de 5000 avant J.-C.", précise cet expert des cités lacustres européennes du néolithique.