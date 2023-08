Entre "non-dit" et "trop-dit" sur le viol, Amélie Nothomb trouve sa voie

Entre le "non-dit" d'une époque où le viol était tabou et le "trop-dit", Amélie Nothomb cherche et trouve sa voie dans son roman publié mercredi, qui pivote autour de cet épisode crucial dans sa vie.

"Je le mesure à mon angoisse. Nous sommes la veille du jour J et je n'ai jamais été aussi angoissée", explique-t-elle à l'AFP. "Je mets beaucoup, beaucoup de mon intimité. J'ai l'impression de me mettre en danger".

Puis, à l'occasion de la rentrée littéraire d'août 2017, juste avant l'explosion du mouvement #MeToo à l'automne, Amélie Nothomb précise dans un entretien avec Le Monde: "J'ai été agressée sexuellement par quatre hommes. Je ne veux pas m'appesantir sur cet événement qu'il m'a fallu dépasser".

- Motif christique -

"Psychopompe" retrace d'abord l'enfance cosmopolite de cette fille de diplomate. On y sent arriver le récit de l'épisode. Ce n'est plus par le biais de la faim et de la nourriture qu'il est abordé, mais par celui d'une passion pour les oiseaux, née à 11 ans et qui ne s'est jamais démentie.