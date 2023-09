Esther Duflo: "la lutte contre la pauvreté a toujours été avec moi"

"Petite, je me demandais comment justifier la chance incroyable que j'avais d'être née a Paris et pas dans un désert au Tchad", confie dans un entretien à l'AFP l'économiste et prix Nobel Esther Duflo, spécialiste des questions de pauvreté qui publie vendredi cinq livres destinés aux enfants.

Dans son enfance, "il y avait beaucoup de livres sur la pauvreté, c'était quelque chose auquel ma mère (une pédiatre au chevet d'enfants victimes de la guerre, NDLR) était sensible", raconte-t-elle.