Eurockéennes: Belfort se prépare pour une "fête de dingue"

"On attend beaucoup de monde, on va sans doute finir avec trois jours complets", se réjouit Jean-Paul Roland, directeur général de cette manifestation qui marque l'ouverture de la saison d'été des festivals.

Le DJ français aux plus de 80 millions de singles écoulés se produira dimanche sur la "Grande Scène" et viendra compléter la liste des poids lourds de l'électro passés par Belfort, après Daft Punk (1996 et 2006) ou DJ Snake (2017).

Révélation musicale de 2023 avec son album "La symphonie des éclairs", Zaho de Sagazan est elle programmée dès jeudi.

Quant à la scène rap, elle ne sera pas en reste avec Kaaris, Bigflo & Oli, Gazo, ou l'artiste belge Shay.

"On va toujours assez loin dans les marges artistiques" mais toujours avec "un esprit généraliste : ça n'est pas parce qu'on a beaucoup de monde qu'on ne peut pas aussi être attentifs à des choses moins connues", comme par exemple "du rap congolais ou ivoirien ou des choses qui viennent de Scandinavie", professe Jean-Paul Roland.

A ses yeux, "ces grands rassemblements" comme les Eurockéennes "sont salvateurs dans une société un peu divisée".

"On a toujours l'impression que les foules ont quelque chose de menaçant alors que nous, on les voit comme des preuves d'humanité et de partage", poursuit le directeur général d'un festival qui poursuit par ailleurs ses efforts en matière environnementale (gestion des déchets et de l'énergie, restauration durable, embauche d'une chargée de mission développement durable...)

Percutées par l'actualité politique, les Eurockéennes vont proposer un guichet pour aider les festivaliers en retard dans leurs démarches et les aider à boucler leurs procurations pour le second tour des législatives anticipées dimanche.

- "Patte Eurockéennes" -

Ce guichet "est à destination des +festivaliers citoyens retardataires+", sourit M. Roland, selon lequel "c'est la première année où le festival tombe en même temps que des élections".

Pour autant, aucune consigne de vote, insiste-t-il. "On est une association de loi 1901 et dans nos statuts, il est spécifié qu'on ne peut faire ni prosélytisme religieux ni politique (...) Il n'y a aucun militantisme dans cette affaire-là, c'est juste aider à faire une procuration".

Une "performance", baptisée "Glow-Up" est encore prévue dimanche sous le grand chapiteau : de 17H00 à 22H00, 4.000 festivaliers pourront se faire maquiller sur la scène par une soixantaine de maquilleurs. Ils pourront ensuite se faire prendre en photos, qui seront diffusées sur de grands écrans.

"Ca donnera un côté +clubbing+", s'amuse Jean-Paul Roland. "C'est notre +patte Eurockéennes+."