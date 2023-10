France: Macron rend un dernier hommage à l'historienne de la Russie Helène Carrère d'Encausse

Le président français Emmanuel Macron a rendu mardi un dernier hommage national à l'historienne Hélène Carrère d'Encausse, décédée début août à l'âge de 94 ans, en évoquant son "credo" sur "le caractère européen du destin de la Russie", "sacrifié" par Vladimir Poutine.

La "nation s'incline" devant "la petite fille des steppes et la mère de la Coupole", "l'apatride et la matriarche", "l'orpheline et la tsarine", a lancé le chef de l'Etat, en saluant la mémoire de la première femme à avoir été à la tête de l'Académie française, qui se réunit sous la coupole de l'Institut de France, au coeur de Paris.